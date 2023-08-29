Е-декларування знову під загрозою: КСУ розгляне справу про його відповідність Конституції

Цитата

“Визнання неконституційними положень Закону, що стосуються фінансового контролю, може повністю нівелювати процес е-декларування в Україні та унеможливить ефективну роботу антикорупційних органів. Це суттєво підірве досягнення у сфері протидії корупції та, як наслідок, негативно вплине як на фінансову підтримку міжнародних партнерів України, так і на її євроінтеграційні перспективи. Ухвалене в межах вказаної справи рішення КСУ, яке є обов’язковим і не підлягає оскарженню, може призвести до кризи у надзвичайно складний для країни час”, — йдеться в листі до Президента.

Деталі

Нині НАЗК очікує на відновлення парламентом обов’язкового декларування публічних службовців. Адже, декларування є одним з ключових антикорупційних інструментів. Голова НАЗК наголосив, що фактичне визнання неконституційними подання та перевірки декларацій означатиме поразку України в антикорупційній боротьбі. Тому він закликав громадськість пильно стежити за перебігом цієї справи у Конституційному Суді.

Новіков також надіслав клопотання до КСУ із проханням залучити їхню організацію до участі у розгляді справи, оскільки ухвалене рішення може негативно вплинути на діяльність Агентства.

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НАЗК своєю чергою обіцяють надати суду вичерпні пояснення для повного та всебічного розгляду справи.

Нагадаємо

Три роки тому, 27 жовтня 2020 року, Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий, а разом із ним і заблокована робота НАЗК. Це призвело до так званої “конституційної кризи”.

Розв’язати кризу вдалося завдяки спільним зусиллям влади та громадськості.