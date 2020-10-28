У КСУ оприлюднили рішення щодо неконституційності відповідальності за брехню в декларації

Конституційний Суд України на своєму засіданні розглянув конституційне подання 47 нардепів щодо відповідності Конституції

України (конституційності) окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, Кримінального кодексу України.

Так, КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України ст. 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування (брехню в декларації).

Окрім цього, визнав неконституційними кілька норм Закону України “Про запобігання корупції”. Ці рішення є обов’язковими та остаточними, не можуть бути оскаржені.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону.

В Офісі Президента відзначили, що Глава держави Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності.