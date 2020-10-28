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В КСУ обнародовали решение о неконституционности ответственности за ложь в декларации

В КСУ обнародовали решение о неконституционности ответственности за ложь в декларации

Киев  •  УНН

 • 34955 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение КСУ.

Конституционный Суд Украины на своем заседании рассмотрел конституционное представление 47 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины “О предупреждении коррупции”, Уголовного кодекса Украины.

Так, КСУ признал не соответствующими Конституции Украины ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование (ложь в декларации).

Кроме этого, признал неконституционным ряд норм Закона Украины “О предотвращении коррупции”. Эти решения являются обязательными и окончательными, не могут быть обжалованы.

Напомним, Конституционный суд признал статью “Декларирование недостоверной информации” 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону.

В Офисе Президента отметили, что глава государства Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

Украинские Национальные Новости

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