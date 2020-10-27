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КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Київ • УНН

 • 21693 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Конституційний суд визнав статтю “Декларування недостовірної інформації” 366-1 Кримінального кодексу такою, що не відповідає Основному закону, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.

Як підтвердили джерела “Суспільного” у КСУ, рішення було проголосовано у вівторок, 27 жовтня.

“Більшість суддів проголосували за неконституційність відповідальності за декларування недостовірної інформації. Таким чином, суд фактично скасував відповідальність за це”, — сказала представниця суду на умовах анонімності.

Стаття 366-1 ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування свідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, нещодавно Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення щодо конституційності електронного декларування чиновників та посадових осіб, конституційності статті про незаконне збагачення та інших законів “антикорупційної платформи”.

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