КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Конституционный суд признал статью “Декларирование недостоверной информации” 366-1 Уголовного кодекса такой, что не соответствует Основному закону, пишет УНН со ссылкой на “Общественное”.
Как подтвердили источники “Общественного” в КСУ, решение было проголосовано во вторник, 27 октября.
“Большинство судей проголосовали за неконституционность ответственности за декларирование недостоверной информации. Таким образом, суд фактически отменил ответственность за это”, — сказала представительница суда на условиях анонимности.
Статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Напомним, недавно Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения о конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов “антикоррупционной платформы”.