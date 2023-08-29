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Е-декларирование снова под угрозой: КСУ рассмотрит дело о его соответствии Конституции

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о соответствии Конституции отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции», обязывающих должностных лиц подавать е-декларации и наделять НАПК полномочиями по их проверке. В НАПК опасаются, что негативное решение КСУ приведет к новой «конституционной» кризиса». Об этом говорится в открытом письме Председателя НАПК Александра Новикова к Президенту, передает УНН.

Цитата

“Признание неконституционными положений Закона, касающимися финансового контроля, может полностью нивелировать процесс е-декларирования в Украине и сделать невозможным эффективную работу антикоррупционных органов. Это существенно подорвет достижения в сфере противодействия коррупции и, как следствие, окажет негативное влияние как на финансовую поддержку международных партнеров Украины, так и на ее евроинтеграционные перспективы. Принятое в рамках указанного дела решение КСУ, которое является обязательным и не подлежит обжалованию, может привести к кризису в очень сложное для страны время», — обозначены опасения НАПК в письме Президенту.

Детали

Сейчас НАПК ожидает восстановления парламентом обязательного декларирования публичных служащих. Ведь декларирование является одним из ключевых антикоррупционных инструментов. Глава НАПК подчеркнул, что фактическое признание неконституционными подачи и проверки деклараций будет означать поражение Украины в антикоррупционной борьбе. Поэтому он призвал общественность внимательно следить за ходом этого дела в Конституционном Суде.

Новиков также направил ходатайство в КСУ с просьбой привлечь их организацию к участию в рассмотрении дела, поскольку принятое решение может негативно повлиять на деятельность Агентства.

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НАПК в свою очередь обещают предоставить суду исчерпывающие объяснения для полного и всестороннего рассмотрения дела.

Напомним

Три года назад, 27 октября 2020 года, Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт, а вместе с ним и заблокирована работа НАПК. Это привело к так называемому "конституционному кризису".

Преодолеть кризис удалось благодаря совместным усилиям властей и общественности.

Украинские Национальные Новости

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