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15:57 • 38518 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 85845 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 98347 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 79632 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 78632 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107436 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130053 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164603 просмотра

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12 марта, 14:19 • 137139 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Рада приняла наказание за несвоевременную подачу деклараций должностными лицами

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в целом проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления». Он предусматривает наказание за несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, зафиксированное в автоматическом режиме, сообщает УНН.

Детали

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, принятие законопроекта во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов

"Правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество) набрала 250 голосов - учтена.

Правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тысяч грн) набрала 199 голосов - не учтена.

Правка №112 (о том, что можно забить аренду) набрала 165 голосов - не учтена.

Правка №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров) набрала 161 голос - не учтена", - написал Железняк в Telegram.

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