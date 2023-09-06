Зеленський ухвалить рішення, чи ветувати закон про декларування після консультацій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Меттою Фредеріксен, передає УНН.
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"Я попросив віце-прем'єр-міністра Ольгу Стефанішину провести консультації з приводу саме цього закону (щодо електронних декларацій, - ред.). Я проведу консультації, отримаю відповіді й прийму рішення. Їх два", - сказав Зеленський у відповідь на питання, чи підпише він закон, чи накладе вето.
Доповнення
Верховна Рада Україна 5 вересня ухвалила головний законопроект про повернення декларування в цілому.
Національне агентство з питань запобігання корупції планує звернутися до Президента України з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект 9587-Д. В ухваленому законі, зокрема, підтримано зміни, якими буде приховано від громадян, журналістів та доброчесних керівників дані Реєстру осіб, які вчинили корупційні та повʼязані з корупцією правопорушення.