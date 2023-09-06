Зеленский примет решение, ветировать ли закон о декларировании после консультаций

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"Я попросил вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину провести консультации по поводу именно этого закона (относительно электронных деклараций, - ред.). Я проведу консультации, получу ответы и приму решение. Их два", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

Дополнение

Верховная Рада Украины 5 сентября приняла главный законопроект о возвращении декларирования в целом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д. В принятом законе, в частности, поддержаны изменения, которыми будут скрыты от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данные Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.