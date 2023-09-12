Зеленский наложил вето на законопроект об электронном декларировании, который оставляет реестры закрытыми на год

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"Ветировал принятый ВР закон в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето думаю все прекрасно понимают. Декларации должны быть открытыми", - заявил президент в обращении в Telegram.

Дополнение

12 сентября Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о е-декларировании, который парламент принял 5 сентября без поправки об открытии деклараций, и направил на подпись президенту.

Напомним

6 сентября Зеленский сообщил, что примет решение по закону об электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

8 сентября Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул закон о е-декларировании, который Верховная Рада приняла 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.