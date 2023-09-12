Законопроєкт про електронне декларування направлений на підпис президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про е-декларування, який парламент ухвалив 5 вересня без поправки про відкриття декларацій. Тепер документ направили на підпис президенту, повідомляє УНН із посиланням на картку законопроєкту.
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“Сьогодні зранку законопроєкт №9534 про декларації був підписаний головою Парламенту та направлений на підпис президенту України. Чекаємо на швидку реакцію президента у вигляді технічного вето і виправлення правки про відкриття декларацій одразу”, - написав нардеп Євген Желєзняк у Telegram.
За його словами, по графіку це має відбутися на цьому тижні і вже у вересні Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.
Доповнення
Також на підпис президенту направили ухвалений нардепами законопроєкт №9587-Д щодо покарання за несвоєчасне подання декларацій.
Нагадаємо
Депутати Європарламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського, аби той повернув закон про е-декларування, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій.
Зеленський повідомив, що ухвалить рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.