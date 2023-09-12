Законопроєкт про електронне декларування направлений на підпис президенту

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“Сьогодні зранку законопроєкт №9534 про декларації був підписаний головою Парламенту та направлений на підпис президенту України. Чекаємо на швидку реакцію президента у вигляді технічного вето і виправлення правки про відкриття декларацій одразу”, - написав нардеп Євген Желєзняк у Telegram.

За його словами, по графіку це має відбутися на цьому тижні і вже у вересні Рада змінить текст, щоб декларації були відкриті.

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Також на підпис президенту направили ухвалений нардепами законопроєкт №9587-Д щодо покарання за несвоєчасне подання декларацій.

Нагадаємо

Депутати Європарламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського, аби той повернув закон про е-декларування, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій.

Зеленський повідомив, що ухвалить рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.