Законопроект об электронном декларировании направлен на подпись президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о е-декларировании, который парламент принял 5 сентября без поправки об открытии деклараций. Теперь документ направили на подпись президенту, сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
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“Сегодня утром законопроект №9534 о декларациях был подписан председателем Парламента и направлен на подпись президенту Украины. Ждем быструю реакцию президента в виде технического вето и исправления правки об открытии деклараций сразу”, - написал нардеп Евгений Железняк в Telegram.
По его словам, по графику это должно произойти на этой неделе и уже в сентябре Рада изменит текст, чтобы декларации были открыты.
Дополнение
Также на подпись президенту направили принятый нардепами законопроект №9587-Д о наказании за несвоевременную подачу деклараций.
Напомним
Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул закон о е-декларировании, который Верховная Рада приняла 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.
Зеленский сообщил, что примет решение по закону о электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.