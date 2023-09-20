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Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций

Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского. Проект закона предусматривает открытие публичного доступа к декларациям. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

“Рада приняла вето Президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования ЗА - 341, конституционное большинство”, - говорится в сообщении в Telegram.

По словам Железняка, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский ветировал этот законопроект об электронном декларировании, который оставляет реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов – более 83 тысяч.

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