НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос
Киев • УНН
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость введения для НАБУ возможности автономного прослушивания телефонов правонарушителей. Об этом Кривонос заявил во время брифинга, передает УНН.
"Еще одним вызовом и то над чем мы будем совместно работать - это автономное прослушивание. Для того, чтобы НАБУ наконец, не только на законодательном уровне, а и в практическом уровне, получило возможность автономно прослушивать телефоны", - сказал Кривонос.
Напомним
Вопрос прослушивания телефонов для НАБУ тянется уже достаточно давно. Так, в 2017 году тогдашний глава НАБУ Артем Сытник отмечал необходимость изменения законодательства и предоставления НАБУ права на собственное прослушивание.
НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.
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