НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость введения для НАБУ возможности автономного прослушивания телефонов правонарушителей. Об этом Кривонос заявил во время брифинга, передает УНН.

"Еще одним вызовом и то над чем мы будем совместно работать - это автономное прослушивание. Для того, чтобы НАБУ наконец, не только на законодательном уровне, а и в практическом уровне, получило возможность автономно прослушивать телефоны", - сказал Кривонос.

Напомним

Вопрос прослушивания телефонов для НАБУ тянется уже достаточно давно. Так, в 2017 году тогдашний глава НАБУ Артем Сытник отмечал необходимость изменения законодательства и предоставления НАБУ права на собственное прослушивание.