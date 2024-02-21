НАБУ хоче отримати можливість автономного прослуховування телефонів правопорушників - Кривонос
Київ • УНН
Директор Національного антикорупційного бюро України наголосив на необхідності отримання відомством автономних повноважень на прослуховування телефонів правопорушників під час брифінгу з питань розслідування.
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос наголосив на необхідності запровадження для НАБУ можливості автономного прослуховування телефонів правопорушників. Про це Кривонос заявив під час брифінгу, передає УНН.
"Ще одним викликом і те над чим ми будемо спільно працювати - це автономне прослуховування. Для того, щоб НАБУ нарешті, не тільки на законодавчому рівні, а і в практичному рівні, отримало можливість автономно прослуховувати телефони", - сказав Кривонос.
Нагадаємо
Питання прослуховування телефонів для НАБУ тягнеться вже досить давно. Так, у 2017 році тодішній очільник НАБУ Артем Ситник наголошував на необхідності зміни законодавства і надання НАБУ права на власне прослуховування.