Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артема Сытника уволили из Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Артем Сытник уволен с должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции", - сообщил нардеп.

Напомним

12 апреля 2022 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артур Сытник был уволен с должности.

Директор НАБУ Артем Сытник находился в должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

Уже в мае 2022 года председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков назначил бывшего главы НАБУ Артема Сытника своим заместителем.