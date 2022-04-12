Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади. Про це повідомила у Telegram нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина, передає УНН.
Цитата
"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - написала Гришина.
Нагадаємо
Артема Ситника було призначено на посаду директора НАБУ 16 квітня 2015 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коли закінчаться директорські повноваження: Ситник заявив, що не залишиться у НАБУ