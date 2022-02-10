Коли закінчаться директорські повноваження: Ситник заявив, що не залишиться у НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У квітні цього року закінчується термін повноважень у директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, після чого він більше не має наміру залишатися в цьому органі. Про це він повідомив на сьогоднішній пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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Зокрема, він спростував інформацію про те, що планує перейти на посаду заступника директора, яку нещодавно звільнив його колега Андрій Новак, отримавши попередньо 1,2 млн грн зарплати.
"Мимо", - прокоментував Ситник версію про те, що він може залишитися в бюро на посаді заступника директора.
Разом з тим, ділиться своїми планами на майбутнє з журналістами Ситник відмовився.
У контексті
Артем Ситник очолює НАБУ сьомий рік, незважаючи на офіційний статус корупціонера. 15 квітня - останній день його роботи на посаді директора. До цього часу або повинен бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро, яким на сьогодні є Гізо Углава, який прибув свого часу в Україну разом з "грузинським десантом" Михайла Саакашвілі.
Деякі цифри про НАБУ
За час каденції Ситника бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.