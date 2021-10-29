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Рівень довіри до НАБУ впав вдвічі за останні 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За останні 5 років рівень довіри українців до Національного антикорупційного бюро суттєво впав, повідомляє УНН.

Рівень довіри до НАБУ впав вдвічі за останні 5 років

Якщо за підсумками 2017 років НАБУ повідомляло про 35% довіри українців до органу, посилаючись на соціологічне опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, то тепер ситуація кардинально змінилась.

У 2021 році той самий Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва повідомив про довіру до НАБУ на рівні вже 16%.

Тобто, за останні 5 років рівень довіри впав вдвічі. Причому, більше ніж НАБУ українці довіряють майже усім іншим правоохоронним органам, зокрема поліції, СБУ та прокуратурі.

Зауважимо, що соціологічні дослідження за 2021 рік були оприлюднені ще до виправдального вироку екс-міністру Володимиру Омеляну та закриття справи “Роттердам+”, які вказують на те, що впродовж багатьох років детективи НАБУ марнували адміністративні ресурси та кошти платників податків для розслідування гучних, але “слабких” справ.

В коментарі УНН Омелян розповів, що справа НАБУ розвалилася у Вищому антикорупційному суді зокрема через “дивні” експертизи, які проводили детективи для підтвердження своєї версії.

“Так, аналіз бюджетного законодавства по моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз щодо морської галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка у підсумку призводить до того, що НАБУ програє”, — наголосив Омелян.

Аналогічно розвалилася і справа “Роттердам+”, адже судові експерти не знайшли підтвердження версій детективів НАБУ.

Додамо, що детективи, які розслідували справу “Роттердам+” тепер розслідують так звану “земельну” справу мера Одеси Геннадія Труханова, де так само вже з’явилася сумнівна експертиза, замовлена НАБУ у приватної фірми замість державних інстанцій.

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