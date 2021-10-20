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НАБУ півтора року замовляє судові експертизи у фірми, яка не може оцінювати нерухомість, проте вправі проводити спіритичні сеанси

Київ • УНН

 • 45846 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. НАБУ півтора року замовляє послуги оціночно-будівельних експертиз у ТОВ "Міжнародна експертно-правова група". Про це свідчать дані YouControl, передає УНН

НАБУ півтора року замовляє судові експертизи у фірми, яка не може оцінювати нерухомість, проте вправі проводити спіритичні сеанси

Так, вперше детективи скористалися послугами “Міжнародної експертно-правової групи” у квітні 2020 року. Тоді НАБУ замовило у ТОВ дві послуги: експертиза ринкової вартості земельної ділянки та оціночно-будівельну експертизу. З того часу детективи зверталися за допомогою до ТОВ “МЕП ГРУП” шість разів, за економічними та будівельними експертизами.

Окрім НАБУ послугами “Міжнародної експертно-правової групи” активно користується НЕК “Укренерго”. Тільки цього року “Укренерго” замовило у ТОВ “МЕП ГРУП” чотири експертизи в галузі будівництва та інженерії, загальною вартістю 1,5 млн грн.

У списку замовників послуг ТОВ числиться також Бучанська міськрада. Чиновники зверталися до ТОВ “МЕП ГРУП” двічі, прохаючи їх провести судову оціночно-земельну та економічну експертизи. Послуги ТОВ обійшлися міськраді у майже 90 тис. грн.

Зазначимо, що ТОВ “Міжнародна експертно-правова група” зареєстроване майже 5 років тому в Києві. “МЕП ГРУП” заробляє виключно на державних тендерах, а список її замовників обмежується трьома вищеперерахованими бюджетними організаціями.

Основний КВЕД компанії — діяльність у сфері права. Є й додаткові види діяльності, які дозволяють співробітникам компанії вести розслідування за участю приватних детективів, проводити астрологічну і спіритичну діяльності, продавати стартові пакети та поповнення мобільних, робити тату, пірсинг і навіть збирати гроші за паркування.

І попри те, що компанія співпрацює з НАБУ та Бучанською міськрадою в частині оцінки землі, таким правом ТОВ “МЕП ГРУП” не наділене, бо наявні КВЕДи прямо забороняють йому проводити оцінку нерухомості.

А це означає, що державні кошти можуть незаконно передаватися приватній компанії за послуги, які вона не вправі надавати.

Додамо, що про ТОВ “МЕП ГРУП” і популярність його послуг у НАБУ та "Укренерго" стало відомо після оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову. Саме його адвокати звернули увагу на те, що судова експертиза про начебто завдані збитки громаді обсягом 689 млн грн, на якій і грунтується підозра НАБУ, зроблена на замовлення приватною конторою замість державних установ, яка до того ж не вправі проводити оцінку нерухомості, зокрема землі, через відсутність відповідних КВЕДів. Деталі тут.

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