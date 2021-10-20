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НАБУ полтора года заказывает судебные экспертизы у фирмы, которая не может оценивать недвижимость, однако вправе проводить спиритические сеансы

Киев • УНН

 • 45850 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. НАБУ полтора года заказывает услуги оценочно-строительных экспертиз в ООО "Международная экспертно-правовая группа". Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

НАБУ полтора года заказывает судебные экспертизы у фирмы, которая не может оценивать недвижимость, однако вправе проводить спиритические сеансы

Так, впервые детективы воспользовались услугами "Международной экспертно-правовой группы" в апреле 2020 года. Тогда НАБУ заказало у ООО две услуги: экспертиза рыночной стоимости земельного участка и оценочно-строительную экспертизу. С тех пор детективы обращались за помощью к ООО "МЭП ГРУП" шесть раз, за экономическими и строительными экспертизами.

Кроме НАБУ услугами "Международной экспертно-правовой группы" активно пользуется НЭК "Укрэнерго". Только в этом году "Укрэнерго" заказало у ООО "МЭП ГРУП" четыре экспертизы в области строительства и инженерии, общей стоимостью 1,5 млн грн.

В списке заказчиков услуг ООО числится также Бучанский горсовет. Чиновники обращались к ООО "МЭП ГРУП" дважды, прося их провести судебную оценочно-земельную и экономическую экспертизы. Услуги ООО обошлись горсовету в почти 90 тыс. грн.

Отметим, что ООО "Международная экспертно-правовая группа" зарегистрировано почти 5 лет назад в Киеве. "МЭП ГРУП" зарабатывает исключительно на государственных тендерах, а список ее клиентов ограничивается тремя вышеперечисленными бюджетными организациями.

Основной КВЭД компании - деятельность в области права. Есть и дополнительные виды деятельности, которые позволяют сотрудникам компании вести расследование с участием частных детективов, проводить астрологическую и спиритическую деятельности, продавать стартовые пакеты и пополнения мобильных, делать тату, пирсинг и даже собирать деньги за парковку.

И несмотря на то, что компания сотрудничает с НАБУ и Бучанского горсоветом в части оценки земли, таким правом ООО "МЭП ГРУП" не наделено, потому что имеющие КВЭДы прямо запрещают ему проводить оценку недвижимости.

А это значит, что средства могут незаконно передаваться частной компании за услуги, которые она не вправе предоставлять.

Добавим, что об ООО "МЭП ГРУП" и популярности его услуг в НАБУ и "Укрэнерго" стало известно после объявления подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Именно его адвокаты обратили внимание на то, что судебная экспертиза о якобы нанесенном ущербе общине в размере 689 млн грн, на которой и основывается подозрение НАБУ, сделано на заказ частной конторой вместо государственных учреждений, которая к тому же не вправе проводить оценку недвижимости, в частности земли, из-за отсутствия соответствующих КВЭДов. Детали здесь.

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