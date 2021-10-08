У матеріалах НАБУ по Труханову опинилася "сумнівна" експертиза
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Основою кримінальної справи НАБУ і САП проти мера Одеси Геннадія Труханова та ще 15 осіб стала експертиза приватного, а не державного судового експерта, яка керувалася "здоровим глуздом". На це звернули увагу адвокати Труханова під час обрання запобіжного заходу меру Одеси у Вищому антикорупційному суді, передає кореспондент УНН.
За словами адвокатів, судові експертизи для правоохоронних органів традиційно виконують державні інститути, такі, наприклад, як КНДІСЕ або Харківський інститут судових експертиз імені Бокаріуса: "Тобто ті, хто має масу можливостей, гарну базу і роблять детальні судові дослідження".
У цьому ж випадку, як стверджують адвокати, детективи НАБУ залучили приватну контору, яких "навіть не сотні, а тисячі", "незрозумілий" експерт якої керувався "здоровим глуздом" і, за словами адвокатів, застосував помилкову методологію.
"Експертом був застосований методологічний підхід зіставлення цін продажу земельних ділянок. Однак такий метод не може бути застосований для визначення прав оренди земельної ділянки", - підкреслив адвокат Труханова.
У контексті
За версією НАБУ і САП, у 2016-2019 роках в Одесі діяла група людей, яка нібито незаконно отримала від місцевої влади земельні ділянки під забудову. За даними антикорупціонерів, які посилаються на висновки експертизи, загальний збиток сягнув 689 млн грн.
Мер Одеси Труханів своєю чергою спростував дані НАБУ, заявивши про те, що "втрачені" за версією антикорупціонерів землі досі залишаються у власності міста, оскільки не продавалися, а лише передавалися в оренду, і скарбниця міста справно отримує за них гроші.
Також Труханів заявив, що розцінює звинувачення НАБУ як політичне переслідування, причетність до якого мають у тому числі Міхеіл Саакашвілі і його "спонсор" Аднан Ківан (компанія-забудовник Кадорр), який в Одесі забудовує землі і мав намір забудувати санаторії, проти чого недавно публічно виступив Труханов.
Нагадаємо, Саакашвілі - найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.