Одесситы не раболепствуют перед НКВД и НАБУ: Труханов заявил, что врученное ему подозрение абсурдно и намекнул на причастность Саакашвили и Кивана

“Уважаемые одесситы, вчера НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и беззаконное, как и все предыдущие. Ни для кого не секрет, очень много тех, кому хотелось бы уничтожить местное самоуправление в Одессе. Это конкретные застройщики, которые застроили практически все санатории нашего города, строя свои уродливые „хрущевки“ 21 века, с надписями на крыше. Это разнокалиберные киевские и одесские политики, это осужденный судом коррупционер директор НАБУ Артем Сытник, это остатки команды афериста Саакашвили, которые трудоустроены в НАБУ и прокуратуре”, — заявил Труханов.

Мэр также сообщил, что время для вручения подозрения выбрано не случайно.

“В течение последнего времени в нашем городе практически параллельно проводились 5 социологических исследований, причем абсолютно разными институтами. По итогам этих исследований все результаты совпадают: это, в частности, беспрецедентно высокая поддержка меня, как мэра города и партии „Доверяй делам!“. И везде общая особенность — отсутствие каких-либо внятных конкурентов. Удивительное совпадение — как только эти результаты были опубликованы, произошло шоу, которое вы наблюдали. О чем это говорит? У наших оппонентов нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно — неуемная жажда распоряжаться Одессой. Опросы доказали — выиграть выборы они не могут. Остается только один вариант — силовой, с помощью которого можно попытаться отстранить нашу команду и уничтожить местное самоуправление. Эти люди ничего не поняли про наш город. Да, это столица юмора и веселья. Но это не тот город, где люди привыкли раболепствовать перед НКВД или НАБУ. Мы — одесситы. И нас нельзя так просто не сломать”, — сказал Труханов.

Что касается ущерба, нанесенного городу по версии НАБУ — 689 млн грн, то по словам Труханова, земля, о которой идет речь в подозрении, по прежнему находится в городской собственности, а за ее аренду бюджет исправно получает деньги, которые идут на улучшение инфраструктуры.

В контексте

6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.

Дополнение

Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана в свою очередь называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.

Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.