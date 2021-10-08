Одесити не коряться перед НКВС і НАБУ: Труханов заявив, що вручена йому підозра абсурдна і натякнув на причетність Саакашвілі і Ківана

“Шановні одесити, вчора НАБУ вручило мені підозру. Таку ж абсурдну і беззаконну, як і всі попередні. Ні для кого не секрет, є дуже багато тих, кому хотілося б знищити місцеве самоврядування в Одесі. Це конкретні забудовники, які забудували практично всі санаторії нашого міста, будуючи свої потворні „хрущовки“ 21 століття, з написами на даху. Це різнокаліберні київські та одеські політики, це кого суд визнав винним корупціонер директор НАБУ Артем Ситник, це залишки команди афериста Саакашвілі, які працевлаштовані в НАБУ і прокуратуру”, — заявив Труханів.

Мер також повідомив, що час для вручення підозри обрано не випадково.

“Протягом останнього часу в нашому місті практично паралельно проводилися 5 соціологічних досліджень, причому абсолютно різними інститутами. За підсумками цих досліджень усі результати збігаються: це, зокрема, безпрецедентно висока підтримка мене, як мера міста і партії „Довіряй справам!“. І всюди загальна особливість — відсутність яких-небудь виразних конкурентів. Дивний збіг — як тільки ці результати були опубліковані, відбулося шоу, яке ви спостерігали. Про що це говорить? У наших опонентів немає навіть мінімальної доказової бази. Є тільки одне — невгамовна жага розпоряджатися Одесою. Опитування довели — виграти вибори вони не можуть. Залишається тільки один варіант — силовий, за допомогою якого можна спробувати усунути нашу команду і знищити місцеве самоврядування. Ці люди нічого не зрозуміли про наше місто. Так, це столиця гумору і веселощів. Але це не те місто, де люди звикли коритися перед НКВС або НАБУ. Ми — одесити. І нас не можна так просто не зламати”, — сказав Труханов.

Що стосується збитків, завданих місту за версією НАБУ — 689 млн грн, то за словами Труханова, земля, про яку йде мова в підозрі, як і раніше знаходиться в міській власності, а за її оренду бюджет справно отримує гроші, які йдуть на поліпшення інфраструктури.

У контексті

6 жовтня 2021 детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. У їх числі мер Одеси.

Доповнення

Незадовго до пред’явлення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана в свою чергу називали спонсором Михайла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.