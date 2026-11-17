Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал новые сбои в работе Starshield и Starlink в Украине, указав, что "соответствующие стороны очень усердно работают, чтобы как можно скорее всё вернулось к норме". Об этом он сказал журналистам 17 ноября, прибыв на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН.

Я могу заверить вас, что соответствующие стороны очень усердно работают, чтобы как можно скорее всё вернулось к норме. Я знаю, что они работают над этим. И чем мы можем помочь, мы всегда готовы, но я знаю, что для этого делается всё возможное – сказал Рютте.

Напомним

Ограничения Starshield действуют в Украине уже несколько дней и носят массовый характер. Пентагон и SpaceX по состоянию на 16 ноября не предоставили объяснений.

Starshield – спутниковая система компании SpaceX, созданная для нужд государственных структур и военных. Она использует технологии Starlink, но ориентирована на защищённую связь и выполнение оборонных задач.