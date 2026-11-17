Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував нові збої у роботі Starshield та Starlink в Україні, вказавши, що "сторони дуже наполегливо працюють, щоб якомога швидше все повернулося до норми". Про це він сказав журналістам 17 листопада, прибувши на засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН.

Я можу запевнити вас, що відповідні сторони дуже наполегливо працюють, щоб якомога швидше все повернулося до норми. Я знаю, що вони над цим працюють. І чим ми можемо допомогти, ми завжди доступні, але я знаю, що для цього робиться все можливе – сказав Рютте.

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Пентагон і SpaceX станом на 16 листопада не надали пояснень.

Starshield – супутникова система компанії SpaceX, створена для потреб державних структур і військових. Вона використовує технології Starlink, але орієнтована на захищений зв'язок та виконання оборонних завдань.