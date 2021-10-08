В материалах НАБУ по Труханову оказалась “сомнительная” экспертиза
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Основой уголовного дела НАБУ и САП против мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё 15 человек стала экспертиза частного, а не государственного судебного эксперта, которая руководствовалась “здравым смыслом”. На это обратили внимание адвокаты Труханова во время избрания меры пресечения мэру Одессы в Высшем антикоррупционном суде, передает корреспондент УНН.
По словам адвокатов, судебные экспертизы для правоохранительных органов традиционно выполняют государственные институты, такие, например, как КНИИСЭ или Харьковский институт судебных экспертиз имени Бокариуса: “То есть те, кто имеет массу возможностей, хорошую базу и делают детальные судебные исследования”.
В данном же случае, как утверждают адвокаты, детективы НАБУ привлекли частную контору, которых “даже не сотни, а тысячи”, “непонятный” эксперт которой руководствовался “здравым смыслом” и, по словам адвокатов, применил ошибочную методологию.
“Экспертом был применён методологический подход сопоставления цен продажи земельных участков. Однако такой метод не может быть применен для определения прав аренды земельного участка”, — подчеркнул адвокат Труханова.
В контексте
По версии НАБУ и САП, в 2016-2019 годах в Одессе действовала группа людей, которая якобы незаконно получила от местной власти земельные участки под застройку. По данным антикоррупционеров, которые ссылаются на выводы экспертизы, общий ущерб составил 689 млн грн.
Мэр Одессы Труханов в свою очередь опроверг данные НАБУ, заявив о том, что “потерянные” по версии антикоррупционеров земли до сих пор остаются в собственности города, поскольку не продавались, а только передавались в аренду, и казна города исправно получает за них деньги.
Также Труханов заявил, что расценивает обвинения НАБУ как политическое преследование, причастность к которому имеют в том числе Михаил Саакашвили и его “спонсор” Аднан Киван (компания-застройщик Кадорр), который в Одессе застраивает земли и намеревался застроить санатории, против чего недавно публично выступил Труханов.
Напомним, Саакашвили — ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.