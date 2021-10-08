В материалах НАБУ по Труханову оказалась “сомнительная” экспертиза

КИЕВ. 8 октября. УНН. Основой уголовного дела НАБУ и САП против мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё 15 человек стала экспертиза частного, а не государственного судебного эксперта, которая руководствовалась “здравым смыслом”. На это обратили внимание адвокаты Труханова во время избрания меры пресечения мэру Одессы в Высшем антикоррупционном суде, передает корреспондент УНН.