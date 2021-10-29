Уровень доверия к НАБУ упал вдвое за последние 5 лет

Если по итогам 2017 года НАБУ сообщало о 35% доверия украинцев к органу, ссылаясь на социологический опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, то теперь ситуация кардинально изменилась.

В 2021 году тот же Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива сообщил о доверии к НАБУ на уровне уже 16%.

То есть, за последние 5 лет уровень доверия упал вдвое. Причем больше чем НАБУ украинцы доверяют почти всем другим правоохранительным органам, в частности полиции, СБУ и прокуратуре.

Заметим, что социологические исследования за 2021 год были обнародованы еще до оправдательного приговора экс-министру Владимиру Омеляну и закрытию дела “Роттердам+”, которые указывают на то, что на протяжении многих лет детективы НАБУ тратили административные ресурсы и средства налогоплательщиков для расследования громких, но “слабых” дел.

В комментарии УНН Омелян рассказал, что дело НАБУ развалилось в Высшем антикоррупционном суде в частности из-за “странных” экспертиз, которые проводили детективы для подтверждения своей версии.

“Так, анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.

Аналогично развалилось и дело “Роттердам+”, ведь судебные эксперты не нашли подтверждения версий детективов НАБУ.

Добавим, что детективы, которые расследовали дело “Роттердам+”, теперь расследуют так называемое “земельное” дело мэра Одессы Геннадия Труханова, где так же уже появилась сомнительная экспертиза, заказанная НАБУ у частной фирмы вместо государственных инстанций.