Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник освобожден от должности. Об этом сообщила в Telegram нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.
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"Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника уволен с должности в связи с истечением срока полномочий", - написала Гришина.
Напомним
Артема Сытника было назначено на должность директора НАБУ 16 апреля 2015 года.
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