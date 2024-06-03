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Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК - нардеп

Київ • УНН

 • 24971 перегляди

Артем Ситник, колишній директор Національного антикорупційного бюро України, був звільнений зі своєї нової посади заступника Голови Національного агентства із запобігання корупції.

Артема Ситника звільнили з Національного агентства з запобігання корупції. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Артема Ситника звільнено з посади заступника голови Національного агентства з запобігання корупції", - повідомив нардеп.

Нагадаємо

12 квітня 2022 директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника було звільнено з посади.

Директор НАБУ Артем Ситник перебував на посаді сім років, попри офіційний статус корупціонера.

Вже у травні 2022 року Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив колишнього очільника НАБУ Артема Ситника своїм заступником.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
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