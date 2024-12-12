Верховный Суд окончательно подтвердил увольнение Князева
Киев • УНН
Большая Палата ВС оставила без изменений решение об увольнении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Ранее его задержали по подозрению в получении взятки.
Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда, сообщили в ВС в четверг, пишет УНН.
Детали
Как указано, 18 июля 2024 года Высший совет правосудия принял решение, которым оставил без изменений решение Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня 2024 года о привлечении Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности судьи Верховного Суда.
15 августа 2024 года Князев обжаловал это решение ВСП в Большой Палате Верховного Суда.
«По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В. С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда», - говорится в сообщении.
Дополнение
Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.
15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.
ВАКС начал рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева по существу28 авг. 2024, 12:55 • 11508 просмотров