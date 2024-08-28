ВАКС начал рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева по существу

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки, сообщили в САП, пишет УНН.

28 августа 2024 года в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - говорится в сообщении.

Сообщается, что в судебном заседание прокурор объявил обвинительный акт, после чего стороны выступили со вступительными речами.

Также суд начал исследование материалов, предоставленных стороной обвинения - информирует САП.

Следующее заседание по делу назначено на 9 сентября 2024 года на 10:00.

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда.

В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.