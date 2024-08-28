ВАКС начал рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева по существу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

  •  117500 просмотра
Варшава ответила Зеленскому относительно польских МиГов

Варшава ответила Зеленскому относительно польских МиГов

  •  61675 просмотра
Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

  •  72257 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  106601 просмотра
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  101287 просмотра
публикации
Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  101287 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  106601 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  157558 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  167834 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

27 августа 2024, 06:08  •  155965 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

  •  70301 просмотра
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

  •  72042 просмотра
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  71804 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

27 августа 2024, 05:58  •  105310 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа 2024, 03:03  •  101231 просмотра
Актуальное
ВАКС начал рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева по существу

ВАКС начал рассмотрение дела экс-главы Верховного Суда Князева по существу

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:55  •  2592 просмотра

Read in English

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки. Экс-главу ВС подозревают в получении 2,7 млн долларов за принятие решения в пользу бизнесмена.

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки, сообщили в САП, пишет УНН.

28 августа 2024 года в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в судебном заседание прокурор объявил обвинительный акт, после чего стороны выступили со вступительными речами.

Также суд начал исследование материалов, предоставленных стороной обвинения

- информирует САП.

Следующее заседание по делу назначено на 9 сентября 2024 года на 10:00.

Дополнение

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев фигурант дела о взятке. По данным НАБУ, средства предоставлялись владельцем группы «Финансы и кредит» за принятие решения в его пользу.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен, как указали в НАБУ, вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с тогдашним председателем Верховного Суда.

В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. (1,8 млн долл. - председателю и судьям Верховного Суда, остальное - как «оплата» посреднических услуг), сообщили в НАБУ.

15 мая 2023 года при получении второго транша в сумме 450 тыс. долл. тогдашний председатель Верховного Суда и адвокат были разоблачены «с поличным». На следующий день им сообщили о подозрении. Сейчас дело передали в суд.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
  •  37375 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
  •  61499 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
  •  62941 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Эксклюзив
Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина
  •  92675 просмотра

Власть должна отказаться от проталкивания своих на должность главы Фонда гарантирования вкладов - Южанина

Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
27 августа 2024, 13:26  •  114757 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
27 августа 2024, 13:06  •  157558 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
27 августа 2024, 12:49  •  109568 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
27 августа 2024, 12:33  •  95381 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
27 августа 2024, 11:55  •  59401 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
27 августа 2024, 08:59  •  79450 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Популярные

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  101287 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  106601 просмотра
Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

Польша возобновила поиски объекта, прилетевшего во время атаки рф

  •  72257 просмотра
Варшава ответила Зеленскому относительно польских МиГов

Варшава ответила Зеленскому относительно польских МиГов

  •  61675 просмотра
Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново, продвинулись в других населенных пунктах - DeepState

  •  117500 просмотра

Публикации

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

Очищение налоговой от людей Гетманцева продолжается: следующий на выход Евгений Сокур

  •  101287 просмотра
ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

ВАКС продлил обязанности экс-министру Сольскому еще на два месяца, но внес изменения

  •  106601 просмотра
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

27 августа 2024, 13:06  •  157558 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

27 августа 2024, 06:10  •  167834 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

27 августа 2024, 06:08  •  155965 просмотра

Война

Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам

Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам

  •  0 просмотра
Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

  •  4582 просмотра
Дроны ГУР поразили нефтебазу в кировской области рф на расстоянии более 1200 км от границы - источники

Дроны ГУР поразили нефтебазу в кировской области рф на расстоянии более 1200 км от границы - источники

  •  9623 просмотра
Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

  •  13353 просмотра
Ключевой логистический маршрут для рф: партизаны совершили диверсии на железной дороге оккупантов на юге Украины

Ключевой логистический маршрут для рф: партизаны совершили диверсии на железной дороге оккупантов на юге Украины

  •  11759 просмотра

политика

Украина и Британия провели очередной раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве

Украина и Британия провели очередной раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве

  •  0 просмотра
Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

  •  13353 просмотра
В Украине представили государственную стратегию по жилью ВПЛ до 2027 года

В Украине представили государственную стратегию по жилью ВПЛ до 2027 года

  •  11902 просмотра
Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

  •  12322 просмотра
Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

  •  16523 просмотра

Война

Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам

Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам

  •  0 просмотра
Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

  •  4582 просмотра
Дроны ГУР поразили нефтебазу в кировской области рф на расстоянии более 1200 км от границы - источники

Дроны ГУР поразили нефтебазу в кировской области рф на расстоянии более 1200 км от границы - источники

  •  9623 просмотра
Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

  •  13353 просмотра
Ключевой логистический маршрут для рф: партизаны совершили диверсии на железной дороге оккупантов на юге Украины

Ключевой логистический маршрут для рф: партизаны совершили диверсии на железной дороге оккупантов на юге Украины

  •  11759 просмотра

политика

Украина и Британия провели очередной раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве

Украина и Британия провели очередной раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве

  •  0 просмотра
Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

  •  13353 просмотра
В Украине представили государственную стратегию по жилью ВПЛ до 2027 года

В Украине представили государственную стратегию по жилью ВПЛ до 2027 года

  •  11902 просмотра
Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

  •  12322 просмотра
Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

  •  16523 просмотра

Новости Бизнеса

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

  •  15747 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  70374 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  121529 просмотра

Экономика

В августе Пенсионный фонд пересчитал жилищные субсидии для части украинцев

В августе Пенсионный фонд пересчитал жилищные субсидии для части украинцев

  •  2231 просмотра
Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

Минфин и НБУ против повышения налога на прибыль банков до 50% в 2024 - нардеп

  •  16523 просмотра
Количество платежных терминалов выросло более чем на 7,1% - НБУ

Количество платежных терминалов выросло более чем на 7,1% - НБУ

  •  6803 просмотра
Украинцы предпочитают безналичные расчеты: в НБУ обнародовали статистику

Украинцы предпочитают безналичные расчеты: в НБУ обнародовали статистику

  •  8628 просмотра
ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

  •  18416 просмотра

Киев

Укргидроэнерго о Киевской ГЭС: последствия удара рф выяснят до конца недели

Укргидроэнерго о Киевской ГЭС: последствия удара рф выяснят до конца недели

  •  27455 просмотра
Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА

Подольско-Воскресенский мост откроют до конца октября - КГГА

  •  15845 просмотра
В Киеве 2 сентября учиться пойдут 372 тыс. учеников, все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана

В Киеве 2 сентября учиться пойдут 372 тыс. учеников, все учреждения общего среднего образования будет охранять муниципальная охрана

  •  16082 просмотра
Из-за аварии часть жителей на столичной Оболони осталась без воды

Из-за аварии часть жителей на столичной Оболони осталась без воды

  •  16738 просмотра
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
Эксклюзив

  •  62967 просмотра