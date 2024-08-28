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ВАКС розпочав розгляд справи ексголови Верховного Суду Князєва по суті

Київ • УНН

 • 11669 перегляди

Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи Всеволода Князєва, обвинуваченого в отриманні хабаря. Ексголову ВС підозрюють у отриманні 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь бізнесмена.

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті у справі щодо колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва, обвинуваченого в отриманні хабаря, повідомили у САП, пише УНН.

28 серпня 2024 року у Вищому антикорупційному суді розпочався розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у судовому засідання прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого сторони виступили зі вступними промовами.

Також суд розпочав дослідження матеріалів, наданих стороною обвинувачення

- інформує САП.

Наступне засідання у справі призначено на 9 вересня 2024 року на 10:00.

Доповнення

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв фігурант справи про хабар. За даними НАБУ, кошти надавались власником групи "Фінанси і кредит" за ухвалення рішення на його користь.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен, як вказали в НАБУ, вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з тодішнім головою Верховного Суду.

Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. – голові та суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг), повідомили у НАБУ.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. тодішнього голову Верховного Суду й адвоката було викрито "на гарячому". Наступного дня їм повідомили про підозру. Наразі справу передали до суду.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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