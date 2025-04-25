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Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Рэпер Канье Уэст быстро получил бан на Twitch за антисемитские высказывания, расистские и гомофобные оскорбления, а также нацистский салют. Канал удален из-за нарушения правил платформы.

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

Неудачный старт из-за провокационного перформанса. Рэпер Канье Уэст запустил свой первый стрим на Твиче и улетел в бан всего за 7 минут. Официальной причины блокировки стрима нет, однако само видео, созданное скандальной знаменитостью, на нее "намекает". Об этом сообщает УНН.

Детали

За 7 минут своего "звездного часа" на Twitch Канье Уэст собрал полнокомплектное комбо из запретов: откровенно "зиганул", оскорбил евреев, завалил эфир расистскими и гомофобными высказываниями.

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В течение выступления рэпер использовал многочисленные оскорбления, устроил антисемитскую тираду и даже исполнил нацистский салют, выкрикивая "Хайль Гитлер".

Канал Уэста на Twitch назывался yeezy_stream, но не долго. Потому что его удалили с сайта. Теперь, пытаясь зайти на него, вы получите только сообщение: "этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий обслуживания Twitch". Непонятно, когда учетная запись будет восстановлена, и сделают ли это вообще.

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Дополнение

Twitch — это платформа для онлайн видеотрансляций, принадлежащая Twitch Interactive, дочерней компании Amazon.com. Представлен в июне 2011 г. как ответвление от платформы видеотрансляций общего распространения, сайт, в первую очередь, сосредотачивается на потоковой трансляции видеоигр, включая трансляции киберспортивных соревнований, креативного контента, "реальной жизни" и в последнее время - музыкальных передач. Контент можно просматривать в прямом эфире или с помощью поиска видео.

Напомним

Рэпер и дизайнер Канье Уэст, известный также как Ye, в феврале этого года анонсировал запуск собственного криптовалютного токена YZY, несмотря на свои предыдущие критические заявления о криптовалютных проектах и скандалы вокруг его публичных высказываний.

Лилия Набока

Лилия Набока

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