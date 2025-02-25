«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори решили возобновить свои отношения после недавнего разрыва после «Грэмми». Об этом сообщает Page six, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Page Six, пара «много говорила на прошлой неделе» и пришла к выводу, что не готова окончательно разойтись. Это произошло всего через неделю после того, как супруги объявили о расставании, и всего через несколько недель после того, как Цензори привлекла внимание на «Грэмми», позируя в полностью прозрачном платье.

Информация о примирении пары появилась после того, как Уэст и Цензори снова появились вместе на нескольких мероприятиях в Лос-Анджелесе.

В субботу вечером модель заметили в длинном черном плаще, когда она вместе с рэпером посетила премьеру его нового художественного фильма. С целью продвижения фильма Уэст поделился в Instagram фотографией своей раздетой жены.

На постере к фильму Цензори изображена лежащей на полу без одежды, а ее светлые волосы спадают на плечи и верхнюю часть спины.

Я так горжусь своей женой, что она снялась в ее первом художественном фильме, снятом в Японии режиссером Ванессы Бикрофт и продюсером которого являюсь я