"Не готові здатися": Каньє Вест і Б’янка Цензорі відновлюють стосунки після гучного розриву

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Цензорі вирішили відновити свої стосунки після нещодавнього розриву після "Греммі". Про це повідомляє Page six, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Page Six, пара "багато говорила минулого тижня" і дійшла висновку, що не готова остаточно розійтися. Це сталося лише через тиждень після того, як подружжя оголосило про розставання, і всього за кілька тижнів після того, як Цензорі привернула увагу на "Греммі", позуючи в повністю прозорій сукні.

Інформація про примирення пари з'явилася після того, як Вест і Цензорі знову з’явилися разом на кількох заходах у Лос-Анджелесі.

У суботу ввечері модель помітили в довгому чорному плащі, коли вона разом із репером відвідала прем’єру його нового художнього фільму. З метою просування фільму Вест поділився в Instagram фотографією своєї роздягненої дружини.

На постері до фільму Цензорі зображена лежачою на підлозі без одягу, а її світле волосся спадає на плечі і верхню частину спини.

Я так пишаюся своєю дружиною, що вона знялася в її першому художньому фільмі, знятому в Японії режисером Ванеси Бікрофт і продюсером якого є я - йдеться у допис і.

Пара також відвідала живий виступ у неділю, під час якого Censori з'явилася на сцені перед глядачами. Вона була одягнена в застарілий костюм медсестри, стоячи над порожнім лікарняним ліжком.

Нагадаємо

Каньє Вест прокоментував інцидент на "Греммі-2025", де його дружина з'явилась у прозорій сукні без білизни.Репер назвав церемонію "нудним", а вбрання Б'янки "мистецтвом".