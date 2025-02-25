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05:23 • 6880 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121290 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182004 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146466 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138168 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117018 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107755 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141164 перегляди

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"Не готові здатися": Каньє Вест і Б’янка Цензорі відновлюють стосунки після гучного розриву

"Не готові здатися": Каньє Вест і Б’янка Цензорі відновлюють стосунки після гучного розриву

Київ • УНН

 • 129046 перегляди

Подружжя Каньє Веста і Б'янки Цензорі вирішили дати шлюбу другий шанс після нещодавнього розриву. Пара з'явилася разом на прем'єрі нового фільму, де Б'янка зіграла головну роль.

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Цензорі вирішили відновити свої стосунки після нещодавнього розриву після "Греммі". Про це повідомляє Page six, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Page Six, пара "багато говорила минулого тижня" і дійшла висновку, що не готова остаточно розійтися. Це сталося лише через тиждень після того, як подружжя оголосило про розставання, і всього за кілька тижнів після того, як Цензорі привернула увагу на "Греммі", позуючи в повністю прозорій сукні.

Інформація про примирення пари з'явилася після того, як Вест і Цензорі знову з’явилися разом на кількох заходах у Лос-Анджелесі.

У суботу ввечері модель помітили в довгому чорному плащі, коли вона разом із репером відвідала прем’єру його нового художнього фільму. З метою просування фільму Вест поділився в Instagram фотографією своєї роздягненої дружини.

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На постері до фільму Цензорі зображена лежачою на підлозі без одягу, а її світле волосся спадає на плечі і верхню частину спини.

Я так пишаюся своєю дружиною, що вона знялася в її першому художньому фільмі, знятому в Японії режисером Ванеси Бікрофт і продюсером якого є я

Пара також відвідала живий виступ у неділю, під час якого Censori з'явилася на сцені перед глядачами. Вона була одягнена в застарілий костюм медсестри, стоячи над порожнім лікарняним ліжком.

Нагадаємо

Каньє Вест прокоментував інцидент на "Греммі-2025", де його дружина з'явилась у прозорій сукні без білизни.Репер назвав церемонію "нудним", а вбрання Б'янки "мистецтвом".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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