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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
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Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

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Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Репер Каньє Вест швидко отримав бан на Twitch за антисемітські висловлювання, расистські та гомофобні образи, а також нацистський салют. Канал видалено через порушення правил платформи.

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

Невдалий старт через провокаційний перфоманс. Репер Каньє Вест запустив свій перший стрим на Твічі і полетів у бан всього за 7 хвилин. Офіційної причини блокування стріму немає, проте саме відео, створене скандальною знаменитістю на неї "натякає". Про це повідомляє УНН.

Деталі

За 7 хвилин свого "зоряного часу" на Twitch Каньє Вест зібрав повнокомплектне комбо із заборон: відверто "зіганув", образив євреїв, завалив ефір расистськими та гомофобними висловлюваннями.

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Протягом виступу репер використовував численні образи, влаштував антисемітську тираду і навіть виконав нацистський салют, вигукуючи "Хайль Гітлер".

Канал Веста на Twitch називався yeezy_stream, але не довго. Бо його видалили з сайту. Тепер, намагаючись зайти на нього, ви отримаєте лише повідомлення: "цей канал тимчасово недоступний через порушення Правил спільноти або Умов обслуговування Twitch". Незрозуміло, коли обліковий запис буде відновлено, і чи це зроблять взагалі.

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Доповнення

Twitch — це платформа для онлайн відеотрансляцій, що належить Twitch Interactive, дочірній компанії Amazon.com. Представлений в червні 2011 р. як відгалуження від платформи відеотрансляцій загального поширення, сайт, в першу чергу, зосереджується на потоковій трансляції відеоігор, включаючи трансляції кіберспортивних змагань, креативного контенту, "реального життя" та останнім часом - музичних передач. Контент можна переглядати в прямому ефірі або за допомогою пошуку відео.

Нагадаємо

Репер та дизайнер Каньє Вест, відомий також як Ye, у лютому цього року анонсував запуск власного криптовалютного токена YZY, незважаючи на свої попередні критичні заяви щодо криптовалютних проєктів та скандали навколо його публічних висловлювань.

Лілія Набока

Лілія Набока

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