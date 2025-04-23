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Каньє Вест втік до Іспанії, щоб зізнатися у сексуальних стосунках зі своїм братом: дружина репера вирушила із ним

Київ • УНН

 • 4122 перегляди

Б'янка Сенсорі поїхала з Каньє Вестом до Іспанії після заяви репера про сексуальний досвід із родичем у дитинстві.

Каньє Вест втік до Іспанії, щоб зізнатися у сексуальних стосунках зі своїм братом: дружина репера вирушила із ним

Дружина Каньє Веста Б'янка вирішила підтримати свого чоловіка на тлі його шокуючої заяви про секс з власним братом. Вона поїхала із чоловіком до Іспанії, щоб опублікувати відео, в якому репер зізнається у темному минулому.

Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Вест приголомшив шанувальників, коли заявив у Твіттері, що випускає пісню під назвою "Cousin", на яку його надихнув родич, довічно ув’язнений за "вбивство вагітної жінки".

Ця пісня називається COUSIN про мого двоюрідного брата, який довічно ув'язнений за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як я сказав йому, що ми більше не будемо "дивитися брудні журнали разом

- написав він.

Раніше Каньє згадував про ув'язненого двоюрідного брата, але ніколи не називав його на ім'я, лише повідомляв, що той потрапив у тюрму у 17 років.

Після випуску пісні на сторінці репера з'явився твіт про те, що він займався оральним сексом зі своїм двоюрідним братом, коли був дитиною. Вест також звинувачує себе у тому, що саме це могло стати причиною девіантної поведінки родича.

Можливо, у своєму егоцентричному безладі я відчув свою провину в тому, що показав йому ці брудні журнали, коли йому було 6 років, а потім ми розігрували те, що бачили. У мого тата були журнали playboy, але журнали, які я знайшов у верхній частині шафи моєї мами, були іншими. Мене звуть Є, і я смоктав своїх двоюрідних братів і сестер до 14 років. Твіт надіслано

- пояснив Вест.

Каньє Вест із дружиною втік до Іспанії

Перед тим, як зробити шокуючу заяву, Вест разом із дружиною вирушив в Іспанію, аби уникнути надмірної уваги. За інформацією видання, джерела, близькі до пари повідомили, що Б'янка Сенсорі "повністю підтримує Веста".

Каньє та Б'янка поїхали до Іспанії, щоб опублікувати це відео, тому що знали, що воно приверне багато уваги. Б'янка повністю підтримує його в цьому. Те, що зробив Каньє, було неймовірно сміливим і допоможе багатьом людям- зазначили джерела DailyMail.

Послання пісні звертається до тих, хто пережив сексуальне насильство в дитинстві – те, що надто часто трапляється в сім’ях, але ніколи не обговорюється. Це допоможе багатьом людям, які мовчки страждають, і вона пишається ним

- додали вони.

21 квітня, під час прогулянки перед поїздкою до Іспанії, Ценсорі похизувалась своїми довгими ногами, які підкреслила прозорим вбранням. На фотографії папараці Б'янка виглядає досить сумною.

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп11.04.25, 18:50 • 34394 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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