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Канье Уэст сбежал в Испанию, чтобы признаться в сексуальных отношениях со своим братом: жена рэпера отправилась с ним

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Бьянка Сенсори поехала с Канье Уэстом в Испанию после заявления рэпера о сексуальном опыте с родственником в детстве.

Канье Уэст сбежал в Испанию, чтобы признаться в сексуальных отношениях со своим братом: жена рэпера отправилась с ним

Жена Канье Уэста Бьянка решила поддержать своего мужа на фоне его шокирующего заявления о сексе с собственным братом. Она поехала с мужем в Испанию, чтобы опубликовать видео, в котором рэпер признается в темном прошлом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Уэст ошеломил поклонников, когда заявил в Твиттере, что выпускает песню под названием "Cousin", на которую его вдохновил родственник, пожизненно заключенный за "убийство беременной женщины".

Эта песня называется COUSIN о моем двоюродном брате, который пожизненно заключен в тюрьму за убийство беременной женщины через несколько лет после того, как я сказал ему, что мы больше не будем "смотреть грязные журналы вместе

- написал он.

Ранее Канье упоминал о заключенном в тюрьму двоюродном брате, но никогда не называл его по имени, только сообщал, что тот попал в тюрьму в 17 лет.

После выпуска песни на странице рэпера появился твит о том, что он занимался оральным сексом со своим двоюродным братом, когда был ребенком. Уэст также обвиняет себя в том, что именно это могло стать причиной девиантного поведения родственника.

Возможно, в своем эгоцентрическом беспорядке я почувствовал свою вину в том, что показал ему эти грязные журналы, когда ему было 6 лет, а потом мы разыгрывали то, что видели. У моего папы были журналы playboy, но журналы, которые я нашел в верхней части шкафа моей мамы, были другими. Меня зовут Е, и я сосал своих двоюродных братьев и сестер до 14 лет. Твит отправлен

- объяснил Уэст.

Канье Уэст с женой сбежал в Испанию

Перед тем, как сделать шокирующее заявление, Уэст вместе с женой отправился в Испанию, чтобы избежать чрезмерного внимания. По информации издания, источники, близкие к паре, сообщили, что Бьянка Сенсори "полностью поддерживает Уэста".

Канье и Бьянка поехали в Испанию, чтобы опубликовать это видео, потому что знали, что оно привлечет много внимания. Бьянка полностью поддерживает его в этом. То, что сделал Канье, было невероятно смелым и поможет многим людям

- отметили источники DailyMail.

Послание песни обращается к тем, кто пережил сексуальное насилие в детстве – то, что слишком часто случается в семьях, но никогда не обсуждается. Это поможет многим людям, которые молча страдают, и она гордится им - добавили они.

21 апреля, во время прогулки перед поездкой в Испанию, Ценсори похвасталась своими длинными ногами, которые подчеркнула прозрачным нарядом. На фотографии папарацци Бьянка выглядит достаточно грустной.

Тейлор Свифт подала скандальный судебный иск против Канье Уэста за клевету11.04.25, 18:50 • 34391 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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