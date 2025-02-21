Каньє Вест запускає власний мемкоїн YZY

Репер та дизайнер Каньє Вест, відомий також як Ye, анонсував запуск власного криптовалютного токена YZY, незважаючи на свої попередні критичні заяви щодо криптовалютних проєктів та скандали навколо його публічних висловлювань. Про це повідомляє Bitcoin Sistemi, передає УНН.

"За інформацією кількох джерел, знайомих із проєктом, 70% постачання токенів YZY буде передано безпосередньо Ye, лише 10% буде зарезервовано для ліквідності, а 20% — для інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Токен стане офіційною валютою модного бренду Yeezy та буде прийматися як засіб платежу на його сайті.

Цей крок Каньє Веста відбувається після низки втрат робочих місць у останні роки. Після антисемітських висловлювань у 2022 році він був звільнений компаніями Adidas, Balenciaga та своєю агентською фірмою. Також Вест закрив свій онлайн-магазин на платформі Shopify після того, як він публічно назвав себе "нацистом" і продав футболку з свастикою.

Каньє Вест випустив футболки зі свастикою

Цікаво, що сам Вест нещодавно висловлював скептицизм щодо криптовалют, називаючи їх "пасткою для фанатів". Однак, за словами джерел, його натхненням став мемкоїн TRUMP Дональда Трампа, що був запущений перед його другим терміном на посаді президента.

Вест, за повідомленнями, прагнув контролювати 80% токенів YZY, але в результаті угоди його частка складе 70%.

Нагадаємо

Мемкоїн, який пов'язують із Трампом, втратив три чверті своєї вартості за два тижні торгівлі.