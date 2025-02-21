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15 березня, 19:03 • 119651 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179382 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144849 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136763 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116256 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107346 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102772 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139825 перегляди

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Каньє Вест запускає власний мемкоїн YZY

Каньє Вест запускає власний мемкоїн YZY

Київ • УНН

 • 27998 перегляди

Репер Каньє Вест анонсував запуск криптовалютного токена YZY, який стане офіційною валютою бренду Yeezy. 70% токенів буде належати Весту, незважаючи на його попередню критику криптовалют.

Репер та дизайнер Каньє Вест, відомий також як Ye, анонсував запуск власного криптовалютного токена YZY, незважаючи на свої попередні критичні заяви щодо криптовалютних проєктів та скандали навколо його публічних висловлювань. Про це повідомляє Bitcoin Sistemi, передає УНН

"За інформацією кількох джерел, знайомих із проєктом, 70% постачання токенів YZY буде передано безпосередньо Ye, лише 10% буде зарезервовано для ліквідності, а 20% — для інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Токен стане офіційною валютою модного бренду Yeezy та буде прийматися як засіб платежу на його сайті.

Цей крок Каньє Веста відбувається після низки втрат робочих місць у останні роки. Після антисемітських висловлювань у 2022 році він був звільнений компаніями Adidas, Balenciaga та своєю агентською фірмою. Також Вест закрив свій онлайн-магазин на платформі Shopify після того, як він публічно назвав себе "нацистом" і продав футболку з свастикою.

Каньє Вест випустив футболки зі свастикою11.02.25, 10:18 • 133440 переглядiв

 Цікаво, що сам Вест нещодавно висловлював скептицизм щодо криптовалют, називаючи їх "пасткою для фанатів". Однак, за словами джерел, його натхненням став мемкоїн TRUMP Дональда Трампа, що був запущений перед його другим терміном на посаді президента.

Вест, за повідомленнями, прагнув контролювати 80% токенів YZY, але в результаті угоди його частка складе 70%.

Нагадаємо

Мемкоїн, який пов'язують із Трампом, втратив три чверті своєї вартості за два тижні торгівлі.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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adidasАдідас
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