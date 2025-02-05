Мемкоїн Трампа втратив 75% вартості з часу інавгурації

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Криптовалюта $TRUMP впала з $75 до $17,90, а капіталізація знизилась з $14,5 млрд до $3,6 млрд. Найбільші інвестори встигли отримати прибуток понад $10 млн кожен.

Мемкоїн, який пов'язують із президентом США Дональдом Трампом, втратив три чверті своєї вартості за два тижні торгівлі, повідомляє Yahoo Finance, пише УНН.

Деталі

Монета, відома за тікером $TRUMP, була запущена 17 січня, її ціна досягла позначки $75,35, а загальна ринкова вартість досягла $14,5 млрд через два дні.

Уже 4 лютого вона торгувалася з ринковою капіталізацією $3,6 млрд, а ринкова ціна становила близько $17,90, згідно з даними постачальника даних CoinMarketCap.

Монети викликали скептицизм щодо етики, пов'язаної з тим, що чинний президент тісно пов'язаний із криптовалютою, яка має його власне ім'я. Мемкоїни зі схожими характеристиками були пов'язані з так званими схемами "pump-and-dump".

Fight Fight Fight та CIC Digital заявили, що $TRUMP та $MELANIA не є інвестиціями чи цінними паперами, а є "вираженням підтримки".

Раніше на цьому тижні агентство Reuters повідомило, що організації, які стоять за $TRUMP, накопичили близько $100 млн торгових зборів з моменту запуску, ґрунтуючись на оцінках компаній з аналізу блокчейну, включаючи Merkle Science та Chainalysis.

Щонайменше 50 найбільших інвесторів у монету отримали прибуток, що перевищує $10 млн кожен, ідеться у звіті з посиланням на Chainalysis.

Падіння ціни відбувається на тлі волатильності серед криптовалют. За останні кілька днів біткоїн впав щодо долара США, опинившись під тиском продажів, пов'язаних із митами, в інших місцях на ринку.

"Офіційний" мемкоїн Трампа залучив мільярди доларів за лічені години - CoinDesk18.01.25, 14:25 • 51872 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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