Мемкоин Трампа потерял 75% стоимости со времени инаугурации

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Киев  •  УНН

 • 3414 просмотра

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Криптовалюта $TRUMP упала с $75 до $17,90, а капитализация снизилась с $14,5 млрд до $3,6 млрд. Крупнейшие инвесторы успели получить прибыль более $10 млн каждый.

Мемкоин, который связывают с президентом США Дональдом Трампом, потерял три четверти своей стоимости за две недели торговли, сообщает Yahoo Finance, пишет УНН.

Детали

Монета, известная по тикеру $TRUMP, была запущена 17 января, ее цена достигла отметки $75,35, а общая рыночная стоимость достигла $14,5 млрд через два дня.

Уже 4 февраля она торговалась с рыночной капитализацией $3,6 млрд, а рыночная цена составляла около $17,90, согласно данным поставщика данных CoinMarketCap.

Монеты вызвали скептицизм в отношении этики, связанной с тем, что действующий президент тесно связан с криптовалютой, которая имеет его собственное имя. Мемкоины с похожими характеристиками были связаны с так называемыми схемами «pump-and-dump».

Fight Fight Fight Fight и CIC Digital заявили, что $TRUMP и $MELANIA не являются инвестициями или ценными бумагами, а являются «выражением поддержки».

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что организации, стоящие за $TRUMP, накопили около $100 млн торговых сборов с момента запуска, основываясь на оценках компаний по анализу блокчейна, включая Merkle Science и Chainalysis.

По меньшей мере 50 крупнейших инвесторов в монету получили прибыль, превышающую $10 млн каждый, говорится в отчете со ссылкой на Chainalysis.

Падение цены происходит на фоне волатильности среди криптовалют. За последние несколько дней биткоин упал относительно доллара США, оказавшись под давлением продаж, связанных с пошлинами, в других местах на рынке.

"Официальный" мемкоин Трампа привлек миллиарды долларов за считанные часы - CoinDesk18.01.25, 14:25 • 51600 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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