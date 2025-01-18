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"Официальный" мемкоин Трампа привлек миллиарды долларов за считанные часы - CoinDesk

"Официальный" мемкоин Трампа привлек миллиарды долларов за считанные часы - CoinDesk

Киев  •  УНН

 • 2584 просмотра

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«Официальный» мемкоин, связанный с Дональдом Трампом, появился в его аккаунтах X и Truth Social. Токен достиг рыночной капитализации $2 млрд и привлек $3 млрд в объемах торговли за несколько часов.

"Официальный" мемкоин, который связывают с избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом, был выпущен в субботу утром с его верифицированных аккаунтов X и Truth Social, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Цены выросли с нескольких центов до $14 менее чем за шесть часов на фоне общей путаницы относительно того, был ли токен поддержан Трампом. 

"Настоящая ли монета? Этот вопрос мучил криптотрейдеров от США до Азии, когда "официальный" мемкоин, который связывают с республиканцем Дональдом Трампом, был выпущен в субботу утром по азиатскому времени с его проверенных аккаунтов X и Truth Social. Цены колебались от нескольких центов до 14 долларов менее чем за шесть часов на фоне общей путаницы относительно того, был ли токен на самом деле поддержан Трампом, или это был возможный взлом аккаунта Трампа с фейковым токеном, выпущенным злоумышленником, чтобы обмануть ничего не подозревающих покупателей", - пишет издание.

CoinDesk, как отмечается, не смог независимо подтвердить, был ли токен законным или нет по состоянию на утро субботы в Европе.

"Токен, который скептически воспринимается некоторыми трейдерами, привлек $3 млрд в объемах торговли за несколько часов после запуска и имеет рыночную капитализацию $2 млрд по текущим ценам. Он принес ранним покупателям более $70 млн в виде бумажной прибыли, а мелким трейдерам - до $1 млн, показывают данные onchain", - указывает издание.

Токен был опубликован на Truth Social Трампа и получил поддержку и интерес со стороны криптотрейдеров после поста в X. Это произошло за несколько дней до вступления Трампа в должность 20 января.

В отказе от ответственности на веб-сайте мема говорилось, что мемтокен Трампа был предназначен для "выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными символом $TRUMP", и не "предназначен быть или быть предметом инвестиционной возможности, инвестиционного контракта или ценной бумаги любого типа".

Аргументация соответствует тому, как рынки мемкоинов формировались с конца 2024 года, переходя от простых токенов, связанных с картинками (например, dogecoin), до культовых токенов, владельцы которых верят в общее видение или идею, которую подразумевает бренд (например, SPX6900, переворачивающий фондовый рынок США, или MOG, представляющий "токенизированную победу"), отмечает издание.

Между тем некоторые ранее выпущенные мемокоины, посвященные Трампу, пострадали в субботу утром, упав на 50%, поскольку их ценностное предложение упало, пишет издание.

Рыночная капитализация криптовалют достигла 4 трлн долларов13.12.24, 12:36 • 15664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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