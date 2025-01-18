"Офіційний" мемкоїн Трампа залучив мільярди доларів за лічені години - CoinDesk

"Офіційний" мемкоїн, який пов'язують із обраним президентом США республіканцем Дональдом Трампом, був випущений у суботу вранці з його верифікованих акаунтів X та Truth Social, пише УНН з посиланням на CoinDesk.

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Ціни зросли з кількох центів до $14 менш ніж за шість годин на тлі загальної плутанини щодо того, чи був токен підтриманий Трампом.

"Чи справжня монета? Це питання мучило криптотрейдерів від США до Азії, коли "офіційний" мемкоїн, який пов'язують з республіканцем Дональдом Трампом, було випущено в суботу вранці за азійським часом з його перевірених акаунтів X і Truth Social. Ціни коливалися від кількох центів до 14 доларів менш ніж за шість годин на тлі загальної плутанини щодо того, чи був токен насправді підтриманий Трампом, чи це був можливий злом акаунту Трампа з фейковим токеном, випущеним зловмисником, щоб обдурити покупців, які нічого не підозрюють", - пише видання.

CoinDesk, як зазначається, не зміг незалежно підтвердити, чи був токен законним чи ні станом на ранок суботи в Європі.

"Токен, який скептично сприймається деякими трейдерами, залучив $3 млрд в обсягах торгівлі за кілька годин після запуску і має ринкову капіталізацію $2 млрд за поточними цінами. Він приніс раннім покупцям понад $70 млн у вигляді паперового прибутку, а дрібним трейдерам - до $1 млн, показують дані onchain", - вказує видання.

Токен був опублікований на Truth Social Трампа і отримав підтримку та інтерес з боку криптотрейдерів після посту у X. Це сталося за кілька днів до вступу Трампа на посаду 20 січня.

У відмові від відповідальності на веб-сайті мема говорилося, що мемтокен Трампа був призначений для "вираження підтримки та взаємодії з ідеалами та переконаннями, втіленими символом $TRUMP", і не "призначений бути або бути предметом інвестиційної можливості, інвестиційного контракту чи цінного паперу будь-якого типу".

Аргументація відповідає тому, як ринки мемкоїнів формувалися з кінця 2024 року, переходячи від простих токенів, пов'язаних з картинками (наприклад, dogecoin), до культових токенів, власники яких вірять у загальне бачення або ідею, яку має на увазі бренд (наприклад, SPX6900, перевертаючий фондовий ринок США, або MOG, що представляє "токенізовану перемогу"), зазначає видання.

Тим часом деякі раніше випущені мемкоїни, присвячені Трампу, постраждали в суботу вранці, впавши на 50%, оскільки їхня ціннісна пропозиція впала, пише видання.

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