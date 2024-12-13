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Рыночная капитализация криптовалют достигла 4 трлн долларов

Рыночная капитализация криптовалют достигла 4 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 5590 просмотра

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После победы Трампа биткоин превысил $100 000, выросши на 138% с начала года. Общая капитализация криптовалют достигла $4 трлн, превысив стоимость фондового рынка Великобритании.

Криптовалюты продолжают устанавливать рекорды после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Всего с начала года биткоин вырос на 138%, а рыночная капитализация мировых цифровых активов превзошла по стоимости фондовый рынок Великобритании, пишет УНН со ссылкой на The Economist.

Детали

После победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября самая известная криптовалюта в мире достигла новых рекордных высот, превысив $100 000 за единицу. Всего с начала года ее стоимость выросла на 138%.

Биткойн установил новый рекорд после победы Трампа на выборах в США5 дек. 2024, 06:35 • 16749 просмотров

Общая рыночная капитализация мировых криптовалют сейчас достигает почти $4 трлн, превышая стоимость всего фондового рынка Великобритании. 

Владельцы цифровых активов имеют причины для оптимизма: Дональд Трамп назначил Пола Аткинса, юриста и лидера криптозащитной группы, председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам - ключевого финансового регулятора США. Новая администрация, тесно связанная с магнатами Кремниевой долины, выступает за уменьшение регулирования, которое, по их мнению, ограничивает развитие криптоиндустрии, пишет издание.

Идея сенатора-республиканца Синтии Ламмис о создании государственного резерва объемом 1 млн биткоинов, которая ранее казалась фантастической, сейчас выглядит вполне возможной.

Напомним 

В пятницу биткоин несколько снизился, поскольку недавнее ралли после достижения ключевых уровней начало терять обороты, а трейдеры оставались осторожными в преддверии решения Федеральной резервной системы, которое ожидается на следующей неделе. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bitkoinБиткойн
donald-trampДональд Трамп
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты