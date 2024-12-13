Рыночная капитализация криптовалют достигла 4 трлн долларов
Киев • УНН
После победы Трампа биткоин превысил $100 000, выросши на 138% с начала года. Общая капитализация криптовалют достигла $4 трлн, превысив стоимость фондового рынка Великобритании.
Криптовалюты продолжают устанавливать рекорды после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Всего с начала года биткоин вырос на 138%, а рыночная капитализация мировых цифровых активов превзошла по стоимости фондовый рынок Великобритании, пишет УНН со ссылкой на The Economist.
Детали
После победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября самая известная криптовалюта в мире достигла новых рекордных высот, превысив $100 000 за единицу. Всего с начала года ее стоимость выросла на 138%.
Биткойн установил новый рекорд после победы Трампа на выборах в США5 дек. 2024, 06:35 • 16749 просмотров
Общая рыночная капитализация мировых криптовалют сейчас достигает почти $4 трлн, превышая стоимость всего фондового рынка Великобритании.
Владельцы цифровых активов имеют причины для оптимизма: Дональд Трамп назначил Пола Аткинса, юриста и лидера криптозащитной группы, председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам - ключевого финансового регулятора США. Новая администрация, тесно связанная с магнатами Кремниевой долины, выступает за уменьшение регулирования, которое, по их мнению, ограничивает развитие криптоиндустрии, пишет издание.
Идея сенатора-республиканца Синтии Ламмис о создании государственного резерва объемом 1 млн биткоинов, которая ранее казалась фантастической, сейчас выглядит вполне возможной.
Напомним
В пятницу биткоин несколько снизился, поскольку недавнее ралли после достижения ключевых уровней начало терять обороты, а трейдеры оставались осторожными в преддверии решения Федеральной резервной системы, которое ожидается на следующей неделе.