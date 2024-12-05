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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткойн установил новый рекорд после победы Трампа на выборах в США

Биткойн установил новый рекорд после победы Трампа на выборах в США

Киев  •  УНН

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Криптовалюта биткойн впервые в истории превысила отметку в $100 000, достигнув $103 335. Рост произошел после победы Дональда Трампа на выборах президента США и его обещания сделать страну "криптостолицей планеты".

В четверг, 5 декабря, биткойн впервые превысил отметку в $100 000, установив тем самым новый исторический максимум с момента запуска криптовалюты. Криптовалюта выросла на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

В четверг утром в Азии криптовалюта превысила 100 000 долларов, вскоре она превысила 103 000 долларов и в последний раз принесла 103 335 долларов.

Как сообщается, в день выборов в США криптовалюта торговалась на уровне $69 000, но после подтверждения победы Трампа выросла до $75 000. Рост связывают с тем, что инвесторы сделали ставку на дружественную администрацию США, которая закрепит место криптовалют на финансовых рынках.

Отмечается, что в этом году биткойн более чем удвоился в цене. После победы Дональда Трампа на выборах, в результате которой в Конгресс было избрано много сторонников криптовалют, за четыре недели биткойн вырос более чем на 50%.

Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткойнов.

В среду Трамп заявил, что выдвинет Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Аткинс, бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам, занимался вопросами криптополитики как сопредседатель Token Alliance, который работает над "разработкой лучших практик для выпуска цифровых активов и торговых платформ", а также Палаты цифровой коммерции.

"Аткинс предложит новую перспективу, основанную на глубоком понимании экосистемы цифровых активов", - сказала генеральный директор Ассоциации блокчейн Кристин Смит.

Дополнение 

Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансовой помощи до 35 млрд евро. Погашение кредита планируется осуществлять за счет доходов от замороженных активов РФ в ЕС.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
bitkoinБиткойн
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты