Биткойн установил новый рекорд после победы Трампа на выборах в США

В четверг, 5 декабря, биткойн впервые превысил отметку в $100 000, установив тем самым новый исторический максимум с момента запуска криптовалюты. Криптовалюта выросла на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг утром в Азии криптовалюта превысила 100 000 долларов, вскоре она превысила 103 000 долларов и в последний раз принесла 103 335 долларов.

Как сообщается, в день выборов в США криптовалюта торговалась на уровне $69 000, но после подтверждения победы Трампа выросла до $75 000. Рост связывают с тем, что инвесторы сделали ставку на дружественную администрацию США, которая закрепит место криптовалют на финансовых рынках.

Отмечается, что в этом году биткойн более чем удвоился в цене. После победы Дональда Трампа на выборах, в результате которой в Конгресс было избрано много сторонников криптовалют, за четыре недели биткойн вырос более чем на 50%.

Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткойнов.

В среду Трамп заявил, что выдвинет Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Аткинс, бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам, занимался вопросами криптополитики как сопредседатель Token Alliance, который работает над "разработкой лучших практик для выпуска цифровых активов и торговых платформ", а также Палаты цифровой коммерции.

"Аткинс предложит новую перспективу, основанную на глубоком понимании экосистемы цифровых активов", - сказала генеральный директор Ассоциации блокчейн Кристин Смит.

Дополнение

Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансовой помощи до 35 млрд евро. Погашение кредита планируется осуществлять за счет доходов от замороженных активов РФ в ЕС.