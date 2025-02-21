Канье Уэст запускает свою собственную мемкоин-монету YZY
Киев • УНН
Рэпер Канье Уэст объявил о запуске криптовалютного токена YZY, который станет официальной валютой бренда Yeezy. 70% токенов будут принадлежать Уэсту, несмотря на его предыдущую критику криптовалют.
Рэпер и дизайнер Канье Уэст, известный также как Ye, анонсировал запуск собственного криптовалютного токена YZY, несмотря на свои предыдущие критические заявления в отношении криптовалютных проектов и скандалы вокруг его публичных высказываний. Об этом сообщает Bitcoin Sistemi, передает УНН.
"По информации нескольких источников, знакомых с проектом, 70% токенов YZY будет передано непосредственно Ye, только 10% будет зарезервировано для ликвидности, а 20% - для инвесторов", - говорится в сообщении.
Токен станет официальной валютой модного бренда Yeezy и будет приниматься в качестве средства платежа на его сайте.
Этот шаг Канье Уэста происходит после ряда сокращений рабочих мест в последние годы. После антисемитских высказываний в 2022 году он был уволен компаниями Adidas, Balenciaga и своим агентским агентством. Также Уэст закрыл свой онлайн-магазин на платформе Shopify после того, как он публично назвал себя "нацистом" и продал футболку со свастикой.
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой11.02.25, 10:18 • 132787 просмотров
Интересно, что сам Уэст недавно выражал скептицизм в отношении криптовалют, называя их "ловушкой для фанатов". Однако, по словам источников, его вдохновил мемкоин TRUMP Дональда Трампа, который был запущен перед его вторым сроком на посту президента.
Уэст, по сообщениям, стремился контролировать 80% токенов YZY, но в результате сделки его доля составит 70%.
Напомним
Мемкоин, связанный с Трампом, потерял три четверти своей стоимости за две недели торгов.