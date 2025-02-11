Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Артист Ye, ранее известный как Канье Уэст, начал продавать футболки со свастикой через бренд Yeezy. Антидиффамационная лига назвала это пропагандой ненависти.

Пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Артист Ye, ранее известный как Канье Уэст, начал продавать на своем сайте футболки с изображением свастики - символа нацистской партии, принятого Адольфом Гитлером в 1920 году.

Как отмечает Антидиффамационная лига (ADL), "с 1945 года свастика стала самым известным и наиболее зловещим символом ненависти". Ye уже неоднократно делал антисемитские заявления, в частности восхвалял Гитлера и нацистскую идеологию.

Футболки продаются за 20 долларов, а их заказы обрабатывает платформа Shopify. Это единственный товар, доступный на сайте yeezy.com. Shopify не предоставила комментарий относительно своего сотрудничества с Ye в ответ на запрос CBS MoneyWatch.

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

В воскресенье, во время Суперкубка, Ye разместил локальную рекламу, которая направляла покупателей на его сайт, не упоминая о спорных футболках. В рекламном ролике, снятом на iPhone, Ye сидит в стоматологическом кресле и демонстрирует новый набор зубов, инкрустированных драгоценностями.

Я потратил почти все деньги на рекламу этих новых зубов - говорит он в видео.

Ролик не транслировался на национальном уровне, но его показали на рынке Лос-Анджелеса, сообщает Variety. Вскоре после очередных антисемитских высказываний в социальных сетях аккаунт Ye в X был заблокирован. ADL осудила продажу футболок, заявив:

Если кому-то были нужны дополнительные доказательства антисемитизма Канье, теперь он продает единственный товар на своем сайте - футболку со свастикой

Канье Уэст снова стал миллиардером

Организация также отметила, что этот символ использовался нацистами в XX веке и до сих пор вызывает страх среди жертв антисемитизма и идеологии расового превосходства. ADL также обратила внимание, что продукт имеет маркировку HH-01, которая, по их словам, является кодовым обозначением "Хайль Гитлер".

В заявлении организации говорится, что последние высказывания Ye являются неприемлемыми, а использование рекламы во время Суперкубка только увеличило охват его аудитории. Представители Ye в ответ на запрос заявили, что пока не имеют комментариев.

Напомним

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, подвергся критике за оскорбительные высказывания о евреях. В частности, его раскритиковал актер сериала "Друзья" Дэвид Швиммер, который обратился к Илону Маску с призывом заблокировать аккаунт Канье.