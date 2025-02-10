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Каньє Вест видалив свій акаунт в X після "антисемітського вибуху"

Каньє Вест видалив свій акаунт в X після "антисемітського вибуху"

Київ • УНН

 • 109124 перегляди

Репер Каньє Вест опублікував серію антисемітських дописів у X, включаючи похвалу Гітлеру. Девід Швіммер та організація "Кампанія проти антисемітизму" закликали Ілона Маска заблокувати його акаунт.

Американський репер Каньє Вест, також відомий як Ye, зазнав критики за образливі висловлювання про євреїв. Зокрема, його розкритикував актор серіалу "Друзі" Девід Швіммер, який звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати акаунт Каньє. Про це пише Sky News, передає УНН

Репер покинув X після хвилі критики через серію образливих публікацій у соцмережі. Репера засудили за "сповнені ненависті" висловлювання щодо єврейської спільноти.

У п’ятницю багато його постів стосувалися євреїв, зокрема, він написав: "Я люблю Гітлера" та "Я – нацист".

В іншому дописі він заявив: "Я ніколи не вибачатимусь за свої висловлювання про євреїв".

Після цього на акаунті Веста з’явилось попередження про "чутливий контент".

Однак 47-річний музикант, схоже, вирішив видалити свій профіль у X.

"Я виходжу з Twitter", – написав він.

Виступ на Super Bowl та випад проти Тейлор Свіфт

Під час Супербоулу Вест опублікував допис про Тейлор Свіфт: "Якщо йдеться про культуру… чому ми дозволяємо Свіфт з'являтися на ТБ і співати пісню про те, як вона принижує чорного чоловіка і звинувачує в речах, які можуть зруйнувати його життя".

Заклики до Маска видалити Веста з платформи

Організація "Кампанія проти антисемітизму" закликала Ілона Маска заблокувати Каньє Веста у X через серію його образливих публікацій.

Представник організації заявив: "Ye знову влаштував антисемітський вибух у мережі. Немає сумнівів, що він – безсоромний, гордий антисеміт".

Він додав: "У часи безпрецедентного зростання антисемітизму не можна ігнорувати подібні заклики до ненависті. Ми закликаємо Ілона Маска видалити його з X".

До кампанії долучився й актор Девід Швіммер, який закликав Маска заблокувати Веста через "сповнені ненависті, невіглаські випади".

Швіммер написав в Instagram: "Це так схоже на 2022 рік. Ми не можемо завадити божевільному фанатику поширювати ненависть і невігластво… але ми можемо припинити давати йому платформу, пане Маск. У Каньє Веста 32,7 мільйона підписників на вашій платформі, Х. Це вдвічі більше, ніж кількість євреїв у світі. Його огидна риторика спричиняє реальне насильство щодо євреїв.

Я не знаю, що гірше: те, що він називає себе нацистом (що означає бажання знищити всі маргіналізовані спільноти, включно зі своєю), чи те, що досі немає достатнього обурення, аби заблокувати його у всіх соцмережах на даний момент. Мовчання – це співучасть".

Акаунт Веста блокували раніше

Раніше акаунт Веста у X вже блокували принаймні двічі.

У жовтні 2022 року його профіль обмежили через антисемітські висловлювання, але він повернувся до соцмережі вже наступного місяця. Через подібні заяви Adidas розірвав із ним співпрацю.

У грудні 2022 року його акаунт знову заблокували після антисемітських коментарів та похвали Гітлеру.

На той момент Маск пояснив, що профіль Веста заблоковано за "підбурювання до насильства", після того як репер опублікував зображення, де свастику було вписано у Зірку Давида.

Влітку 2023 року акаунт було розблоковано.

Нагадаємо

Каньє Вест відреагував на те, що його вигнали з церемонії вручення премії "Греммі", розкритикувавши "нудний" захід та назвавши сукню-невидимку своєї дружини Б'янки Цензорі мистецтвом. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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adidasАдідас
ilon-maskІлон Маск

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