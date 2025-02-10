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Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Киев  •  УНН

 • 3247 просмотра

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Рэпер Канье Уэст опубликовал серию антисемитских сообщений в X, включая похвалу Гитлеру. Дэвид Швиммер и организация "Кампания против антисемитизма" призвали Илона Маска заблокировать его аккаунт.

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, подвергся критике за оскорбительные высказывания о евреях. В частности, его раскритиковал актер сериала "Друзья" Дэвид Швиммер, который обратился к Илону Маску с призывом заблокировать аккаунт Канье. Об этом пишет Sky News, передает УНН

Рэпер покинул X после волны критики из-за серии оскорбительных публикаций в соцсети. Рэпера осудили за "полные ненависти" высказывания в отношении еврейского сообщества.

В пятницу многие его посты касались евреев, в частности, он написал: "Я люблю Гитлера" и „Я - нацист".

В другой заметке он заявил: "Я никогда не буду извиняться за свои высказывания о евреях".

После этого на аккаунте Веста появилось предупреждение о "чувствительном контенте".

Однако 47-летний музыкант, похоже, решил удалить свой профиль в X.

"Я выхожу из Twitter", - написал он.

Выступление на Super Bowl и выпад против Тейлор Свифт

Во время Супербоула Уэст опубликовал сообщение о Тейлор Свифт: "Если речь идет о культуре... почему мы позволяем Свифт появляться на ТВ и петь песню о том, как она унижает черного мужчину и обвиняет в вещах, которые могут разрушить его жизнь".

Призывы к Маску удалить Веста с платформы

Организация "Кампания против антисемитизма" призвала Илона Маска заблокировать Канье Уэста в X из-за серии его оскорбительных публикаций.

Представитель организации заявил: "Ye снова устроил антисемитский взрыв в сети. Нет сомнений, что он - бесстыдный, гордый антисемит".

Он добавил: "Во времена беспрецедентного роста антисемитизма нельзя игнорировать подобные призывы к ненависти. Мы призываем Илона Маска удалить его из X".

К кампании присоединился и актер Дэвид Швиммер, который призвал Маска заблокировать Веста из-за "полных ненависти, невежественных выпадов".

Швиммер написал в Instagram: "Это так похоже на 2022 год. Мы не можем помешать сумасшедшему фанатику распространять ненависть и невежество... но мы можем прекратить давать ему платформу, господин Маск. У Канье Уэста 32,7 миллиона подписчиков на вашей платформе, Х. Это вдвое больше, чем количество евреев в мире. Его отвратительная риторика вызывает реальное насилие в отношении евреев.

Я не знаю, что хуже: то, что он называет себя нацистом (что означает желание уничтожить все маргинализированные сообщества, включая свое), или то, что до сих пор нет достаточного возмущения, чтобы заблокировать его во всех соцсетях на данный момент. Молчание - это соучастие".

Аккаунт Веста блокировали ранее

Ранее аккаунт Веста в X уже блокировали по крайней мере дважды.

В октябре 2022 года его профиль ограничили из-за антисемитских высказываний, но он вернулся в соцсеть уже в следующем месяце. Из-за подобных заявлений Adidas разорвал с ним сотрудничество.

В декабре 2022 года его аккаунт снова заблокировали после антисемитских комментариев и похвалы Гитлеру.

На тот момент Маск объяснил, что профиль Уэста заблокирован за "подстрекательство к насилию", после того как рэпер опубликовал изображение, где свастика была вписана в Звезду Давида.

Летом 2023 года аккаунт был разблокирован.

Напомним

Канье Уэст отреагировал на то, что его выгнали с церемонии вручения премии "Грэмми", раскритиковав "скучное" мероприятие и назвав платье-невидимку своей жены Бьянки Цензори искусством. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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ilon-maskЭлон Маск

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